Black Summoner: l'anime dall'isekai di Maiyoi e Kurogin debutta a luglio

Sul profilo Twitter ufficiale dell’anime Black Summoner è stato ufficialmente reso noto che l’adattamento della serie di light novel di Doufu Maiyoi debutterà nel corso del mese di luglio 2022. La premiere dell’isekai è stata accompagnata da una key visual.

Lo staff di produzione dell’anime ha annunciato che Black Summoner debutterà il 9 luglio in anteprima sull’emittente televisiva nipponica Tokyo MX. La serie animata è diretta da Yoshimasa Hiraike presso lo studio d’animazione Satelight. Hiraike supervisiona anche le sceneggiature, mentre Miwa Oshima è responsabile del character design e delle loro animazioni. MICHIRU e Yuri Miyazono stanno componendo la OST.

Black Summoner racconta la storia di Kelvin, il quale un giorno si risveglia in un posto misterioso senza più alcun ricordo. In seguito, scopre di aver barattato la memoria in cambio di nuove, potenti abilità che lo rendono un grandioso Evocatore. Kelvin comincia dunque la sua nuova vita da avventuriero, nella quale scopre di essere appassionato di battaglie. Dal Cavaliere Nero dell'Antico Castello degli Spiriti Malvagi al demone all'interno della Caverna Nascosta del Saggio, il protagonista decide di battersi contro un nemico dopo l’altro. Prossimamente, su Netflix arriverà anche l’isekai Uncle From Antoher World.

La serializzazione di Black Summoner è cominciata sul sito web di Shōsetsuka ni Narō nell'ottobre 2014 ed è ancora in corso. L’adattamento manga, firmato Gin Ammo, è stato lanciato sul sito Web Comic Gardo di Overlap a gennaio 2018.