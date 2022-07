Black Summoner: trailer e dettagli per l'anime isekai

Sulle pagine social ufficiali dell’anime Black Summoner, è stato diffuso un nuovo filmato promozionale che rivela ulteriori dettagli sull’adattamento della serie di light novel scritte da Doufu Mayoi e Kurogin.

La lunga clip PV di Black Summoner permette ai fan di assistere in anteprima a qualche scena tratta dall’anime. Inoltre, svela le sigle che faranno compagni agli spettatori per tutto il corso della serie. La sigla di apertura “Ataman Chu Dead End” verrà eseguita da Retobea, mentre quella di chiusura, “Wherever”, è stata affidata a Minori Suzuki.

L’anime di Black Summoner ha fatto il suo debutto il 9 luglio e racconterà la storia di Kelvin, il quale un giorno si risveglierà in un posto sconosciuto senza più alcun ricordo sulla sua vita. Il protagonista, ha scambiato le sue memorie in cambio di potenti abilità magiche. Kelvin, diventa un Evocatore guidato dalla stessa dea che lo ha portato in quel mondo parallelo.

Sono stati resi noti i nomi del cast vocale originale. Kouchi Uchiyama interpreterà Kelvin, Manaka Iwami prenderà i panni di Efil e Reina Ueda quelli di Melfina. La serie anime di Black Summoner è prodotta dalla studio d’animazione Satelight, con Yoshimasa Hiraike come regista. Nello staff, figurano anche Miwa Oshima, che progetta i personaggi per l’animazione, Satoshi Motoyama, come direttore del suono, e MICHIRU e Yuria Miyazono come compositore delle musiche.