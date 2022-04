Black Widow, Marvel cancella (per ora) la serie a fumetti di Natasha Romanoff

Attraverso la sua pagina Substack, la sceneggiatrice Kelly Thompson ha annunciato la fine della serie a fumetti di Black Widow attualmente in corso di pubblicazione: le avventure di Natasha Romanoff si concludono con la pubblicazione di Black Widow #15, disponibile da oggi nelle fumetterie statunitensi.

"Ebbene, questo è il numero conclusivo... per ora", scrive Kelly Thompson. "Mi dispiace non averne potuto parlare prima, molti di voi chiedevano notizie in merito, e mi ha addolorato dover ignorare quelle domande, in particolare perché si tratta di una serie che amo (forse la mia preferita tra quelle che ho realizzato per Marvel), ma ci sono tante cose che succedono nel dietro le quinte, e non si tratta sempre di cose di cui puoi parlare pubblicamente".



"Ad essere sinceri, tuttora non posso parlarne quanto vorrei, ma c'è qualcosa che posso dire... ci sono piani per altre storie con questo stesso team creativo", continua Thompson. "Stiamo ancora organizzando il tutto, ma sono ottimista e credo che funzionerà e l'attesa sarà ripagata".



La più recente serie di Black Widow ha avuto inizio a Settembre 2020, con un team creativo composto dalla Thompson, dall'artista italiana Elena Casagrande e dalla colorist Jordie Bellaire. Nel 2021, il fumetto è stato premiato con il prestigioso Eisner Award per la miglior nuova serie.



Il numero conclusivo Black Widow #15 è disponibile da oggi negli Stati Uniti, e arriverà in Italia nel corso dei prossimi mesi. Lo scorso anno, la Vedova Nera ha ottenuto il suo primo film da protagonista (qui la nostra recensione di Black Widow). A proposito, sembra che uno dei nuovi personaggi introdotti da Black Widow potrebbe tornare nella serie Armor Wars.