Black Widow Prelude: la Marvel annuncia la nuova serie da due volumi

Negli anni la Marvel ha prima creato un impero attraverso le serie a fumetti degli eroi che amiamo fin dall'infanzia e poi ha iniziato a espandere e traslare i mondi che aveva ideato su carta, in video. Attraverso il cinema inizialmente e poi successivamente espandendo la sua sfera d'azione anche alle serie TV.

Rimanendo sul cinema abbiamo visto come negli anni si sono susseguiti moltissimi film. Sia dedicati a singoli supereroi, sia di gruppo. Proprio in questi ultimi (Avengers), sono apparsi molti personaggi che non hanno mai avuto lungometraggi solisti come è stato ad esempio per Iron Man, Thor, Captain America. Questo è il caso della Vedova Nera, o meglio lo era fino a quando non hanno annunciato che avrebbero lavorato ha un film interamente dedicato a lei.

E proprio in preparazione di tale lungometraggio, ambientato nel passato, più nello specifico tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, la Marvel ha deciso di pubblicare Black Widow Prelude, una mini serie composta da due volumi, in cui verrà approfondita la vita nascosta della Vedova Nera e come quella vita l'abbia, alla fine, portata a diventare una Vendicatrice.

Come abbiamo detto sarà composta da soli due volumi, sarà scritta da Peter David e servirà da preparazione al film solista che la Marvel porterà sul grande schermo a breve. Potete trovare la copertina del primo volume in calce all'articolo.

Cosa ne pensate di questa mini serie e anche del film sulla Vedova Nera? Fatecelo sapere nei commenti.

Se può interessarvi in Absolute Carnage arriva il nuovo Venom mentre da poco è stato rilasciato il trailer del prossimo spin-off degli X-Men