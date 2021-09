Blade: L'anime del 2011 di Madhouse disponibile su YouTube

Sono passati diversi anni dalla messa in onda di Blade, la versione anime della storia del personaggio della Marvel prodotta dallo studio Madhouse. Nelle scorse ore la Sony ha condiviso gli episodi dello show su YouTube.

In calce alla notizia trovate il link alla prima puntata di Blade, caricata sul canale di YouTube di Throwback Toons, insieme agli episodi delle serie dedicate a Wolverine, Iron Man ed agli X-Men. Gli appassionati hanno accolto con entusiasmo l'aggiunta delle puntate di Blade su YouTube, anche se per ora non sappiamo ancora quando saranno caricate le restanti della prima stagione. Ecco la sinossi ufficiale dello show condivisa dalla Sony: "Blade, il leggendario cacciatore di vampiri metà umano e metà vampiro, è alla ricerca di Deacon Frost, un vampiro potente e influente responsabile della morte di sua madre e che è a capo di Existence, un'organizzazione segreta di vampiri con sede nel Sud-Est Asiatico".

La storia di Blade si sviluppa in 12 episodi, diretti da Mitsuyuki Masuhara e andati in onda in Giappone nel 2011, in una nostra precedente notizia vi abbiamo segnalato una delle prime clip doppiate in inglese di Blade. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento alla notizia o se avete già visto le opere nate dalla collaborazione tra la Marvel e lo studio di anime responsabile di opere come Death Note e Hunter x Hunter.