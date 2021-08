Blade: il Cacciatore di Vampiri di casa Marvel cambia stile per l'evento Darkhold

In seguito ad un inaspettato rinvio di circa tre mesi della miniserie evento Darkhold, Marvel Comics è tornata ad informare i lettori con nuovi dettagli riguardanti uno dei personaggi che sarà coinvolto nella lettura del potente e pericoloso Libro dei Dannati. Si tratta di Eric Brooks, conosciuto come Blade il Cacciatore di Vampiri.

La decisione del Dottor Destino di risvegliare l'Antico Dio Chthon ha messo a rischio l'intera realtà, richiedendo quindi l'intervento di una delle figure più potenti, e al contempo pericolose, dell'universo Marvel, Scarlet Witch. Scritta da Steve Orlando e disegnata da Cian Tormey la storia si svilupperà anche attraverso diversi racconti one shot, uno dei quali avrà come protagonista proprio il Diurno, che ha ricevuto un singolare aggiornamento di design.

Invece del solito completo scuro in pelle, Blade ora sembra molto più simile alle creature da lui cacciate, come potete vedere dal character design elaborato da Tormey stesso nelle immagini in fondo alla pagina. Nel complesso Blade ha assunto una forma più animalesca, con i canini ereditati dal padre vampiro più lunghi e affilati rispetto al passato, e gambe molto più muscolose e simili a zampe. Inoltre il suo solito completo scuro in pelle è stato interamente sostituito da una tuta grigia e scarlatta.

Per concludere ricordiamo che Darkhold Alpha #1 verrà pubblicato a settembre, e vi lasciamo al clamoroso furto delle Gemme dell'Infinito che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dell'universo Marvel Comics.