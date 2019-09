Blade of the Immortal: ecco trailer e data di uscita del sanguinoso anime di Liden Films

Blade of the Immortal, il geniale manga scritto e disegnato da Hiroaki Samura, riceverà finalmente un nuovo adattamento anime, dopo il primo, sfortunato tentativo del 2008. Il remake sarà curato dai ragazzi di Liden Films e sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che la sinossi dell'anime recita quanto segue: "Manji è uno spadaccino immortale, condannato alla vita eterna per via di una maledizione lanciata da una strega. Stanco di vivere, il formidabile spadaccino raggiunge un accordo: per rimuovere la maledizione, dovrà uccidere 100 persone malvagie per ogni innocente che ha giustiziato. Durante il suo percorso di redenzione Manji incontrerà Rin, una giovane ragazza la cui famiglia è stata massacrata da dei traditori. I due viaggeranno così insieme, superando insidie e cercando di raggiungere un qualche tipo di pace".

Lo staff al lavoro sull'opera sarà composto dal regista Hiroshi Hamaski (Orange, Steins;Gate), in carica presso lo studio d'animazione Liden Films, dallo sceneggiatore Makoto Fukami (Psycho-Pass, Berserk) e dal character designer Shingo Ogiso (Blue Exorcist, Bleach). I componenti del cast sono stati svelati da Moetron e sono visibili in calce all'articolo.

Blade of the Immortal debutterà il prossimo 10 ottobre e la prima stagione sarà composta da ben 24 episodi. Per Amazon Prime Video potrebbe trattarsi del secondo grande colpo dopo l'acquisizione della licenza di Vinland Saga.

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questo remake? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto! Nel caso foste alla ricerca di altre novità autunnali invece, vi rimandiamo al recente annuncio legato alla data di uscita di No Guns Life!