Blade Runner 2049: ecco il primo trailer del nuovo fumetto

Blade Runner 2049 è uno dei film di fantascienza più interessanti usciti negli ultimi anni, che ha sconvolto ancora una volta gli appassionati del genere Cyberpunk con la forza del suo immaginario distopico.

Il franchise ora incontra anche il medium del fumetto. Blade Runner 2019, questo è il titolo della nuova opera che segue le avventure di Ash, un Blade Runner veterano alle prese con un nuovo caso: la moglie e il figlio di un miliardario sono stati rapiti dai replicanti per scopi ancora ignoti

Dal trailer che potete visionare in alto si può scorgere una grande cura nel dettaglio degli ambienti e dell'atmosfera che permea gli scenari. Non a caso alle matite c'è Andres Guinaldo, il quale ha lavorato precedentemente su Capitan Amerika e Justice League Dark.

Anche per quanto riguarda la sceneggiatura possiamo contare su grandi nomi: Michael Green, che ha lavorato allo script di Blade Runner 2049, e Mike Johnson, noto per per serie come Star Trek e Supergirl. Insomma, un team che potrebbe rivelarsi scoppiettante e confezionare un prodotto di assoluta qualità.

Blade Runner 2019 sarà il primo fumetto a raccontare delle storie originali che saranno considerate canoniche nell'universo del franchise. Il primo numero verrà pubblicato il 17 di luglio. Al debutto saranno disponibili cinque cover speciali, inclusa una in cui sarà rappresentato il concept originale di Blade Runner da Syd Mead.

Se vi è venuta voglia di Blade Runner, qui trovate la nostra recensione sull'ultimo lungometraggio, mentre per rimanere in tema anime, un prodotto molto simile che potrebbe incontrare i vostri gusti è la nuova serie di Ghost in the Shell in arrivo su Netflix nel 2020.