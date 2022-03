Blade Runner, in arrivo il fumetto sequel della serie animata Black Lotus

Titan Comics è al lavoro su una serie a fumetti dedicata a Blade Runner: Black Lotus, la serie animata prodotta, nel 2021, da Crunchyroll e Adult Swim. La serie, la cui uscita è prevista per Giugno, sarà composta da quattro numeri che si porranno come seguito degli avvenimenti raccontati nella serie animata.

"Elle, aka Black Lotus, sperava di potersi lasciare alle spalle il suo violento passato e trovare una nuova vita", recita la sinossi condivisa da Titan Comics. "Ma è possibile in un mondo in cui i replicanti sono ancora cacciati e temuti?".



Elle è il personaggio protagonista della serie animata Blade Runner - Black Lotus, la cui avventura è stata raccontata nel corso delle 13 puntate dell'anime, ambientate tra il film originale di Ridley Scott e il suo seguito Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve.



L'omonima miniserie sequel sarà realizzata dalla sceneggiatrice Nancy Collins e dall'artista Enid Balam. Il portale CBR ha pubblicato le cover del primo numero, realizzate da Junggeun Yoon, Creees Lee e Mico Suayan (disponibili in calce). La pubblicazione di Blade Runner - Black Lotus #1 è prevista per l'1 Giugno 2022.



Per approfondire, vi lasciamo al trailer di Blade Runner Black Lotus e alla sua opening in stile cyberpunk.