Blade Runner - Black Lotus , in arrivo il nuovo anime su Crunchyroll e Adult Swim

La notizia è di poche ore fa! Crunchyroll e Adult Swim hanno annunciato, con la collaborazione di Alcon Entertainment, la produzione di una nuova serie animata ambientata nello stesso universo della famosa serie Blade Runner.

Dal titolo Blade Runner - Black Lotus, trarrà ispirazione dall'ultimo film lungometraggio Blade Runner 2049.

Al momento i dettagli sembrano essere davvero pochi, sembra però che seguirà una storia separata collocata nell'universo di Blade Runner. Tutto ciò che si sa è che la storia si svolgerà nell'anno 2023, 13 anni dopo il film originale. Non è chiaro quali saranno i protagonisti della vicenda, ma secondo un comunicato stampa, la serie presenterà alcuni personaggi già consolidati e famosi del franchise di Blade Runner.

Black Lotus conterrà 14 episodi della durata di 30 minuti l'uno e andrà in onda sul canale televisivo Adult Swim (Toonami). L'anime sarà inoltre disponibile sulla piattaforma streaming Crunchyroll.

La serie sarà animata da Sola Digital Arts, lo studio del nuovo Ultraman visibile prossimamente su Netflix, e diretto da Shinji Aramaki e Kenji Kamiyama, che hanno precedentemente lavorato a progetti come Appleseed e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, e stanno attualmente finendo la produzione sulla nuova serie Ghost in the Shell. Come produttore esecutivo troviamo Shinichiro Watanabe, famoso per serie come Cowboy Bebop e Samurai Champloo. Non è la prima volta che Watanabe ha lavorato nell'universo di Blade Runner, in quanto è gstato regista del corto Blade Runner: Black Out 2022 , uscito nel settembre scorso fungendo da prequel di Blade Runner 2049.

Le notizie sono scarse e non si sa ancora quando serie farà il suo debutto, tuttavia sembra già promettere bene, soprattutto per lo staff che lavorerà sul progetto. Voi che dite? In calce all'articolo potete vedere un breve filmato di Blade Runner: Black Out 2022, riproposto sulla pagina facebook di Crunchyroll per celebrare la notizia.