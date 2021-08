Blade Runner Black Lotus: Los Angeles in perfetto stile Cyberpunk nell'opening della serie

L'inquinato, caotico, e ipertecnologico mondo cyberpunk sta per tornare sul piccolo schermo grazie alla serie Blade Runner: Black Lotus, opera nata dalla collaborazione di Adult Swim e Crunchyroll. In seguito al trailer recepito in maniera scettica dalla community, l'avventura della replicante Elle si è mostrata anche nell'opening della serie.

Prodotta da Shinichiro Watanabe, regista del cortometraggio animato Blade Runner Black Out 2022, la serie in questione esplorerà le conseguenze del Black Out, soffermandosi sul personaggio di Elle, una replicante impegnata a comprendere quale sia il suo obiettivo principale, mentre affrontare quotidianamente la brutale realtà delle strade di Los Angeles nel 2032.

Per aumentare le aspettative nei confronti della produzione è stata mostrata l'opening che accompagnerà i 13 episodi che compongono l'opera, che stando a quanto confermato da Adult Swim, dovrebbe fare il suo debutto in tutto il mondo nel corso della stagione autunnale. A valorizzare le scene mostrate è il brano "Feel You Now" composto per la serie da Alessia Cara, vincitrice nel 2018 di un Grammy Award come miglior artista esordiente.

Nelle sequenze pubblicate si percepisce la tipica atmosfera dell'universo cyberpunk, con vicoli stretti, parzialmente illuminati dalle insegne a led sempre accese in una città perennemente sotto la pioggia. A concludere l'opening è una transizione tra il loto nero da cui deriva il titolo della serie e l'occhio della protagonista.

Per concludere vi lasciamo ai dettagli riguardanti i personaggi e il cast di doppiatori della serie.