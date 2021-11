Blade Runner Black Lotus: Una scena inedita nel nuovo trailer dell'anime di Crunchyroll

La prima key visual di Blade Runner: Black Lotus ha mostrato in anteprima il nuovo stile dell'anime di Crunchyroll dedicato al celebre franchise cyberpunk. Nelle scorse ore è stato anche condiviso un inedito sneak peak, incentrato su una scena con la protagonista.

In calce alla notizia trovate il breve video condiviso su YouTube dall'account ufficiale di Adult Swim: protagonista del filmato di 55 secondi è Elle, che sarà al centro delle vicende delle tredici puntate che compongono la prima stagione di Blade Runner: Black Lotus. La serie sarà ambientata a Los Angeles nel 2032 e racconterà la storia di Elle, giovane ragazza che soffre di amnesia. Per cercherà di riacquisire la memoria dovrà usare gli unici indizi in suo possesso: un tatuaggio a forma di loto nero e un dispositivo che dovrà riuscire a decriptare. Alla regia dell'anime saranno presenti Shinji Aramaki e Kenji Kamiyama.

Nella giornata di oggi, sabato 13 novembre, sarà pubblicato nel catalogo di Crunchyroll il primo episodio dedicato all'opera, disponibile in giapponese o con il doppiaggio in inglese. Cosa ne pensate di questa serie? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo vi segnaliamo che è già stata condivisa l'opening delle puntate di Blade Runner: Black Lotus.