Blade Runner: Black Lotus, la serie si mostra nella prima key visual ufficiale

Blade Runner: Black Lotus è una delle sorprese più attese del 2021. L'opera di Crunchyroll e Adult Swim si è già mostrata nel primo trailer, che nonostante le scettiche reazioni dei fan, ha saputo incuriosire sia per i personaggi, che per la resa dell’ambientazione, totalmente in linea con quanto visto nel capolavoro diretto da Ridley Scott.

Dopo una presentazione piuttosto dettagliata degli 11 personaggi che saranno attivamente presenti nella storia della replicante Elle, la pagina Twitter ufficiale di Crunchyroll ha condiviso il fantastico poster riportato in calce alla notizia. Armi ipertecnologiche, katane, automobili dal design futuristico, e forze dell’ordine bardate con tute retrofuturistiche sono riuniti in un poster che comunica immediatamente l’essenza thriller e poliziesca della serie.

Di seguito riportiamo la presentazione ufficiale di Crunchyroll: “Los Angeles 2032. Una giovane donna si risveglia senza alcun ricordo, e con capacità impressionanti. Gli unici indizi che riguardano il suo mistero sono un dispositivo contenente dei dati attualmente inaccessibili e il tatuaggio di un loto nero. Rimettendo insieme i pezzi, inizia una caccia per le persone responsabili del suo tragico e sanguinoso passato, per risalire alla verità della sua identità perduta.”

Ricordiamo che la serie verrà pubblicata nel corso della stagione autunnale, e vi lasciamo all'opening con il brano Feel You Now.