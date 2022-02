Blame!: l'opera di Tsutomu Nihei torna in Italia nella magnifica Master Edition

A pochi giorni dall’annuncio di importanti novità in arrivo dall'artista Tsutomu Nihei, Planet Manga ha confermato il ritorno in Italia dell’opera principale dell’autore, Blame!, caratterizzata da un’ambientazione sci-fi, post apocalittica con elementi cyberpunk che nei primi anni 2000 ha saputo conquistare l’attenzione di numerosi lettori.

Attesa dai fan di lunga data, la Master Edition, pubblicata già in altri paesi europei, si prepara ad arrivare sugli scaffali italiani il 24 febbraio 2022. Ad annunciarlo è stata la stessa Planet Manga attraverso i social, come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, dove esprimono il loro entusiasmo presentando il cofanetto completo, composto da 6 volumi di circa 400 pagine venduti al prezzo di 18 euro l’uno.

Si tratta indubbiamente di un’ottima occasione per recuperare una delle opere di fantascienza più apprezzate per quanto riguarda il settore del fumetto giapponese, o anche per iniziare ad avvicinarsi ad un autore così eclettico come Nihei partendo proprio dalla sua opera di debutto, pubblicata originariamente sulle pagine di Afternoon di Kodansha tra il 1998 e il 2003. Siete interessati a questa edizione definitiva di Blame? Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Per concludere ricordiamo che Nihei tornerà presto con un nuovo progetto, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'adattamento animato di Blame, disponibile su Netflix.