Bleach: 10 caratteristiche che Ichigo condivide con i propri acerrimi nemici!

Bleach Thousand-Year Blood War 2x16 è uscito da qualche giorno e stiamo assistendo a momenti davvero concitati dell'anime. Per immergerci ancora di più nel mondo di Tite Kubo ecco a voi 10 caratteristiche che il nostro protagonista condivide con i suoi villain!

10- La forma finale di Ichigo, visibile nella sua versione Vasto Lorde durante lo scontro con Ulquiorra, è una trasformazione corporea, una caratteristica che ha in comune con gli Arrancar, che ne possiedono una peculiare, che gli shinigami non hanno;

9- Tia Harribel combatte per i componenti della propria Fraccion. Dopo la loro sconfitta durante la battaglia di Karakura, Tia rilascia contro Hitsugaya Tiburon, rischiando la vita nello scontro. Il combattere fino allo stremo delle forze per i propri amici, ormai diventati quasi una famiglia, è un valore che la rende molto simile allo shinigami;

8- Armi segrete: in ogni combattimento della Soul Society le maniere forti si scoprono solo poco prima della sua conclusione. Possiamo vederlo facilmente nello scontro tra Ichigo e Kuchiki, con il primo che sfodera sul finale la maschera da Hollow e il secondo che rivela la forma finale del bankai;

7- L'onore e il rispetto, due caratteristiche che lo accomunano con Grimmjow, che vuole Ichigo completamente guarito prima del loro scontro per vincere meritatamente. Valori che si possono notare anche durante il duello dello shinigami con Byakuya, dove il protagonista si sente in colpa per aver vinto grazie al suo Hollow, sentendo di aver barato. Anche Dordoni dimostra di avere questi valori: rispettando Ichigo, lo ripaga per la sua gentilezza facendolo scappare e tenendo a bada gli Exequia;

6- Ichigo è un Sostituto Shinigami come Kugo Ginjo:

5- Ichigo è un inguaribile tsundere, esattamente come i due Sternritter Bambietta Basterdine e Candice Catnipp;

4- Renji vuole salvare Rukia, sua amica d'infanzia, dall'esecuzione proprio come Ichigo. I due combatteranno, in un primo momento, dato che Renji deve obbedire agli ordini del suo capitano, ma finirà per supportare lo shinigami e supplicarlo di salvare l'amica, andando così contro al volere del suo superiore;

3- Esattamente come Ichigo contro Ulquiorra, nonostante le ferite, anche Grimmjow contro il protagonista non si arrende, nonostante la sconfitta certa. I due sono acccomunati da una fortissima testardaggine durante la lotta;

2- Sia Ichigo che Ulquiorra sono legati ad Orihime, il primo da una profonda amicizia, il secondo da una genuina curiosità verso la ragazza. Vorrà conoscerla a fondo, ma morirà prima di riuscirci;

1- Ichigo prende ogni rivalità molto seriamente, proprio come il suo compagno di classe Uryu Ishida e Grimmjow.

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con queste similitudini tra lo shinigami e i suoi nemici? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, visto che l'abbiamo menzionata, non perdetevi questo fantastico cosplay a tema Bleach di Tia Harribel.