Bleach, 10 elementi in cui il manga di Kubo è migliore di ONE PIECE e Naruto

Capisaldi di una generazione intera di fan, Bleach, Naruto e ONE PIECE stanno per riunirsi nel palinsesto anime autunnale 2023. La sfida tra i Big 3 di Weekly Shonen Jump sta dunque per riaccendersi e tra i fandom è già sfida. Ecco dieci elementi in cui Bleach è migliore sia di ONE PIECE che di Naruto!

Stabilire quale sia il migliore tra i Big 3 di Shonen Jump è assolutamente impossibile, con la preferenza che può essere detta unicamente da gusti personali, ma in questi dieci elementi Tite Kubo è stato sicuramente migliore dei colleghi Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto. Prima di analizzarli, ecco una sfida tra i Big Three e il nuovo Dark Trio di Jump.

Manga di ultima generazione come Demon Slayer o Chainsaw Man ci hanno abituato al concetto di "cacciatori di mostri", ma il primo a rendere popolare questa caratteristica fu Bleach. Soprattutto all'inizio dell'opera vediamo Kurosaki Ichigo andare a caccia di Hollow, cosa che in Naruto e ONE PIECE non accade.

Il genere degli isekai è ormai una moda, ma si può dire che Bleach sia un "reverse-isekai". Nell'opera vediamo infatti Rukia Kuchiki, ma anche altri Soul Reaper, arrivare nel regno umano vivendo delle vite assolutamente normali.

La storia di Bleach ruota sul concetto di spiritualità, di morte e anima. Naruto e Rufy, invece, non hanno nulla a che fare con questo elemento affascinante.

Il potere dell'amicizia è forte in tutte e tre le opere, ma Bleach si distingue anche in questo. Le spade dei Soul Reaper, le Zanpakuto, sono degli esseri coscienti con delle personalità e dei nomi propri. Per poterle usare in modo efficiente i protagonisti devono instaurare un legame con esse.

Naruto e ONE PIECE non hanno nulla a che fare con opere come Komi Can't Communicate o Fruit Basket, mentre Bleach si. La serie del maestro Kubo si svolge infatti per buona parte tra le mura di un istituto scolastico, proprio come se fosse una commedia.

Se Naruto e Rufy devono allenarsi per migliorare i propri poteri, in Bleach non sono direttamente i Soul Reaper a potenziarsi, bensì le proprie Zanpakuto. Queste, si "evolvono" cono lo Shikai e il Bankai.

Naruto e Rufy sono due personaggi che traggono ispirazione da Goku, mentre Kurosaki non ha nulla a che fare con il Saiyan. Il protagonista dai capelli color candeggina non segue lo stereotipo del bonaccione amante del cibo, ma quello del punk duro e pronto alla rissa.

I protagonisti di Naruto e ONE PIECE non sono potuti crescere al fianco dei loro genitori, mentre per Kurosaki la sua famiglia è molto importante. Nonostante la perdita della madre, Ichigo è cresciuto in una casa amorevole.

Il protagonista di Bleach è un diretto discendente dell'antagonista finale, una scoperta sconvolgente che sia Kurosaki che lo spettatore scopre solamente nelle fasi conclusive dell'opera.

ONE PIECE non è ancora giunto al termine, mentre Naruto sta continuando con Boruto. Bleach ha invece avuto la sua degna conclusione che lo ha consacrato negli annali del manga giapponese.