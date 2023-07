Bleach: i 10 Espada dell'Hueco Mundo dal più debole al più forte

I cattivi di Bleach sono stati tanti. Al momento, visto l'anime di Bleach: Thousand Year Blood War, che si sta occupando di adattare la fase finale del manga, i cattivi sono i Quincy, gli arcieri spirituali che distruggono le anime e stanno cercando di assaltare e distruggere la Soul Society, seguendo le indicazioni del loro boss Yhwach.

Tuttavia, l'anime di Bleach è legato a figure molto diverse: gli hollow, che poi nel tempo si sono evoluti in arrancar. Alcuni di questi sono tra i personaggi più forti di Bleach, e anche tra loro si fanno chiamare diversamente: Espada. Ecco i dieci Espada di Bleach dal più debole al più forte.

Il numero 9 Aaroniero Arruruerie è il decimo in classifica: capace di mescolare sogni e realtà, inganna gli altri trasformandosi. Poco più sopra invece si sale andando in ordine numerico, con Szayelaporro Granz, lo scienziato del gruppo. Segue Zommari Reraux, il problematico arrancar che affrontò Byakuya Kuchiki. Settima posizione per Grimmjow Jaegerjacques, uno degli Espada più amati di sempre, in grado di mettere in difficoltà il protagonista e non solo. In sesta posizione invece il crudele Nnoitra Jigra, che conclude la prima parte di questa top 10.

Finora, le posizioni sono andate avanti facendo riferimento ai loro numeri. Tuttavia, questo non vale per tutti: in quinta posizione c'è Yammi Llargo, il gigantesco arrancar che normalmente è il numero 10 ma che, quando usa la sua Resurrecion, diventa estremamente più forte, ottenendo il numero 0. Ma non è il migliore, dato che in quarta posizione c'è Tia Harribel, l'unica donna di questo elenco. Terza posizione invece per Barragan Luisenbarn, l'imperatore del tempo e della morte. In seconda posizione c'è Coyote Starrk, l'Espada del lupo in grado di combattere da solo.

La prima posizione è invece di Ulquiorra Schiffer, l'unico Espada in grado di utilizzare due volte la Resurrecion: se normalmente è il numero 4, una volta trasformatosi per la Segunda Etapa, ottiene poteri infinitesimamente più grandi. E invece, quali sono i capitani più forti del Gotei 13?