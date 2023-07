Bleach: 10 personaggi che meritavano più spazio!

Di personaggi che meritavano di più la storia dei manga ne ha visti tanti, ma oggi ci concentriamo sul capolavoro di Tite Kubo. Se gli Sternritter in Bleach si sono dimostrati a tratti piatti o un'occasione sprecata, oggi ne andiamo a vedere altre 10!

10- Ikkaku Madarame: membro della Squadra 11, è uno dei primi antagonisti che Ichigo incontra. Interessante il suo rapporto con Kenpachi, il personaggio è stato ben approfondito, ma non è mai riuscito ad emergere come meritava, restando sempre in background;

9- Loly Aivirrne: apparsa nell'arco di Hueco Mundo, è un villain minore che nutre una profonda gelosia per Orihime, nelle grazie di Aizen. Dimostratasi sempre un personaggio capriccioso ed egoista, non abbiamo mai avuto la possibilità di vedere una sua evoluzione o maturazione, rimanendo sempre infantile;

8- Nelliel Tu Odelschwank: Arrancar, si dimostrerà sempre un personaggio apatico, nessun obiettivo o sogno da perseguire. Una condizione che rende comunque il Nelliel solida e coerente. Purtroppo svanisce nel nulla e non viene mai approfondita ulterioremente nell'arco di TYBW;

7- Sajin Komamura: capitano della 7° Squadra, finisce per sacrificarsi in uno scontro contro Bambietta davvero poco utile ai fini della guerra in atto. Dopo la sconfitta della Sternritter si ridurrà ad essere un semplice cane. Forse meritava una fine migliore;

6- Yammy Llargo: Espada, arrabbiato e burbero perché sì, viene sconfitto off-screen nella battaglia di Karakura. Non abbiamo mai avuto la possibilità di vedere un flashback che ci mostrasse la sua storia e i motivi del suo carattere. Un peccato;

5- Tatsuki Arisawa: importante nei primi episodi, amica di Ichigo e Orihime, riesce a sopravvivere ad uno scontro contro un hollow. Sembrava un personaggio che avrebbe potuto dire la sua, invece scompare;

4- Grimmjow Jeagerjaques: 6° Espada, vuoto dentro come tutti gli Arrancar, trova un obiettivo di vita nella rivalità con Ichigo. Nel momento in cui questa viene meno, ritorna al sua stato di apatia. Dopo aver avuto un ruolo nello scontro contro gli Sternritter, scompare nel nulla;

3- Tia Harribel: 3° Espada, regina di Hueco Mundo, dopo l'invasione del suo paese da parte di Yhwach, diventa sua prigioniera, sparendo nelle retrovie. Non c'è mai un vero tentativo di fuga o colpi di scena, una fine triste e insipida;

2- Chojiro Sasakibe: dei curiosi flashback ce l'hanno fatto apprezzare. Studente di Yamamoto, lo vedeva come un padre e questa interessante storia è finita nel nulla. Ucciso come prova di forza e determinazione del Wandenreich, non ha nemmeno combattuto, sacrificato come una comune pedina, meritava di meglio;

1- Gantenbainne Mosqueda: a differenza di Dordoni, la sua fine non è altrettanto gloriosa. Sconfitto da Chad, viene salvato da Unohana, dopodiché se ne perdono le tracce. Si pensa sia ancora vivo, chissà se avrà mai la possibilità di ricomparire.

E voi cosa ne pensate, volevate una fine più gloriosa o approfondita per questi personaggi? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre non perdetevi questo bellissimo cosplay di Nelliel Tu Odelschwank di Bleach.