Bleach, le 10 trasformazioni Bankai più belle in assoluto della serie

La bellezza del Bankai di Bleach risiede nella sua, per lo meno iniziale, rarità: è un potere estremamente complesso da raggiungere, che richiede di affinare alla perfezione il potere di uno spadaccino e di entrare in connessione profonda con la propria lama. Mentre Tite Kubo vorrebbe un remake dell'anime di Bleach, ripercorriamo i Bankai più belli visti nella serie.

Kisuke Urahara

Tanto atteso quanto interessante, il Bankai di Urahara sembra essere in grado di trasformare a piacimento chi ne viene investito, attraverso effetti curativi ma anche potenzialmente mortali.

Renji

Renji è un personaggio che non si arrende mai, e il suo Bankai rappresenta molto bene questa caratteristica, un estensione della spada in grado di trasformarsi in una sorta di enorme serpe, utile sia per attaccare che per difendersi.

Ichigo

Sebbene possa sembrare più semplice di altri, il Bankai di Ichigo Kurosaki è in realtà molto potente: ammantando di nero la sua lama, lo shinigami aumenta notevolmente le sue capacità offensive e di velocità.

Capitano Yamamoto

Probabilmente uno dei Bankai più potenti di tutta l'opera, la lama di Yamamoto è basata sul potere del fuoco e del calore, con possibilità ausiliarie, come quella di far rivivere tutti i precedenti nemici abbattuti sotto forma di servitori.

Kaname Tosen

La capacità di questo spadaccino cieco è quella di annullare, attraverso il Bankai, i sensi dell'avversario, trasportandolo in un regno di oscurità e nulla assoluto.

Rukia Kuchiki

Uno dei poteri scenicamente più belli di tutto Bleach, il Bankai di Rukia riduce ad uno stato di congelamento totale tutto ciò che circonda, elevandosi ad uno dei rilasci più potenti e letali di tutta la serie.

Gin Ichimaru

Gin Ichimaru è un personaggio interessante tanto quanto lo è il suo Bankai: la sua lama è in grado di estendersi per chilometri a velocità spropositata, diventando un vero e proprio proiettile affilato.

Mayuri Kurotsuchi

Uno dei Bankai più interessanti a livello estetico e che rispecchia perfettamente il carattere del personaggio è quello del capitano Kurotsuchi, una sorta di divinità dalla testa e dalle braccia di infante in un corpo di bruco, in grado di emettere un letale gas velenoso.

Toshiro Hitsugaya

Questo prodigio della spada è stato in grado di utilizzare il Bankai in giovane età, incarnato in potente dragone di ghiaccio che dona allo spadaccino il potere del suddetto elemento. Probabilmente non c'è limite al potere che questo Bankai può raggiungere, essendo così vario e versatile.

Byakuya Kuchiki

Il superbo capitano delle Sesta Divisione possiede un Bankai terrificante e meraviglioso: inondare il campo di battaglia con milioni di petali rosa che sono in realtà lame affilatissime, riducendo in brandelli chiunque ne venga in contatto.

