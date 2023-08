Bleach: i 10 villain che non meritano la redenzione

Bleach è sicuramente una di quelle opere al cui interno i villain hanno compiuto azioni spietate. Gli anime shonen sono noti per i loro cattivi spesso esagerati e le loro azioni malvagie che alimentano conflitti e dramma.

Tuttavia, un principio sottostante a molte di queste storie è che nessuno sia irredimibile, almeno agli occhi di alcuni scrittori.

In opere come "Bleach", questa convinzione viene messa alla prova da esseri malvagi che sembrano essere irredimibili. Eccovi una lista dei 10 personaggi che per i fan della serie non meritano la redenzione.

As Nodt occupa il decimo posto. Il suo sadismo e la sua mancanza di rispetto per la vita umana, manifestati quando ha sventrato Byakuya, lo rendono difficile da redimere. Gin Ichimaru, ex capitano manipolatore e traditore, si guadagna il nono posto.

La crudeltà di Jin Kariya verso i Bount e persino verso la sua ex moglie lo pone all'ottavo posto. Nnoitora Gilga segue al settimo per il modo in cui ha sempre trattato Orihime durante la sua prigionia.

Szayelaporro Granz, che manca di empatia per la vita, e Shukuro Tsukishima, che combatte solo per il proprio capo, occupano rispettivamente il sesto e il quinto posto.

Al quarto c'è Gran Fisher, l'Hollow che ha ucciso la madre di Ichigo.

Mayuri Kurotsuchi si piazza al terzo, con la sua crudeltà e l'uso spietato di Nemu nei suoi esperimenti.

Sosuke Aizen, l'architetto di intrighi e omicidi, si colloca al secondo. In questo articolo potete trovare le ragioni per le quali Aizen di Bleach è uno dei migliori villani degli anime Shonen.

Infine, il primo posto va a Genryusai Shigekuni Yamamoto, il capo spietato della Soul Society che ha usato il potere per sopprimere chiunque.

Attualmente, il second cour di Bleach: Thousand Blood War 2 è in pausa, ma potete recuperare la serie su Diseny+.

Sebbene questi personaggi incarnino la perfidia, il dibattito sulla redenzione continua a stimolare la riflessione su quali azioni rendano un personaggio davvero irredimibile.