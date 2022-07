Bleach: la 16esima ed ultima stagione dell'anime arriva su Prime Video

Manca ancora qualche mese al ritorno di Bleach sul piccolo schermo con l'adattamento animato dell'ultimo arco narrativo del manga, la Saga della Guerra Millenaria. In Italia i diritti sono finiti tra le mani di Dynit che, in collaborazione con Amazon Prime Video, ha lavorato per recuperare l'intero prodotto.

Non sappiamo ancora dove verranno trasmessi i nuovi episodi di Bleach, forse su Crunchyroll o addirittura Disney+, tuttavia vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. Ad ogni modo, non bisogna dimenticare che Dynit ha prestato molte energie per recuperare tutti gli episodi della serie televisiva e proporre un degno adattamento con doppiaggio in italiano.

Ogni mese, infatti, il distributore ha rilasciato su Amazon Prime Video nuovi episodi doppiati e, dopo l'ultima tranche di giugno, mancava appena un'ultima stagione per concludere il recupero, Da oggi, infatti, anche la sedicesima ed ultima stagione è disponibile alla visione in Italia, ben 24 puntate complessive. Per coloro che aspettavano anche l'ultima parte per procedere alla visione, dunque, adesso non avete più scuse per ripassare la storia in attesa dell'ultima saga.

E voi, invece, approfitterete di quest'occasione per guardare dall'inizio l'anime di Bleach o l'avete seguito regolarmente ogni mese? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.