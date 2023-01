Bleach: 3 curiosità che forse non sapete su Ichigo Kurosaki

Bleach è una di quelle serie di lunga durata che ci ha permesso di conoscere a dovere i protagonisti dal momento che l'autore ci ha accompagnato nella loro crescita. Ichigo Kurosaki è l'eroe del manga di Tite Kubo, un sostituto shinigami dall'incredibile talento ma che per arrivare a fine mese svolge una professione piuttosto curiosa.

La storia di Ichigo, così come alcuni retroscena sul suo passato, ha affascinato milioni di fan e ancora oggi continua a farlo grazie alla nuova stagione dell'anime che adatta la Saga della Guerra Millenaria. In onore al suo personaggio, recentemente tornato in auge nei nuovi episodi, vi proponiamo tre curiosità che forse non conoscete in merito all'iconico protagonista:

La persona che Ichigo rispetta più di tutti e che ha preso come modello è William Shakespeare ;

; Ha frequentato l'università dove ha studiato letteratura inglese;

Durante la Saga di Fullbring, Ichigo portava con sé anche un libro di inglese;

Questa sua passione per l'inglese è diventata in seguito una professione dal momento che il suo lavoro consiste come traduttore freelance proprio da questa lingua al giapponese. Lo stesso Tite Kubo è un fervido appassionato della materia visto che molti capitoli del suo manga sono stati titolati proprio in inglese. E voi, invece, cosa ne pensate di queste curiosità, ve le ricordavate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla scena d'azione preferita di Kubo sensei.