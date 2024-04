Bleach, 3 personaggi filler che meriterebbero di diventare canonici

L'anime di Bleach ha diversi filler che non andrebbero saltati perché ricchi di spunti narrativi e combattimenti degni di nota. Inoltre, alcuni personaggi non canonici introdotti nelle storie di riempimento meriterebbero di far parte della continuity ufficiale della serie.

Senna, per esempio, è apparsa soltanto nel primo film di Bleach, "Memories of Nobody". Era una shinigami che soffriva di amnesia e che poi si scopre essere uno Shinenju, cioè la manifestazione vivente dei ricordi di molte anime e la chiave per fondere il mondo dei morti con quello dei vivi.

Questo personaggio non ha avuto il tempo per brillare a dovere e il suo cameo nell'episodio 204 della serie animata non ha valorizzato in modo convincente una figura che aveva un grande potenziale.

The Diamond Dust Rebellion, invece, è un film che ha avuto il coraggio di spostare l'attenzione degli spettatori su Toshiro Hitsugaya, un capitano del Gotei 13 che non ha quasi mai rubato la scena ad Ichigo e compagni nel corso della storia. In questo lungometraggio, l'antagonista principale è Sojiro, un vecchio amico e rivale di Toshiro nella conquista di Hyorinmaru.

Il rapporto difficile tra questi due personaggi offre più retroscena e dà una maggiore profondità a Toshiro, mettendo anche in scena uno dei primi combattenti in assoluto a volersi schierare contro le ingiustizie della Soul Society, diventando per questo motivo memorabile e degno di far parte del canone di Bleach.

Infine, i fratellastri di Rukia, Homura e Shizuku, sono rimasti vincolati al film "Fade to Black" e non hanno mai avuto occasione di emergere in momenti canonici della storia di Bleach. I due ragazzi, cresciuti nelle baraccopoli del Rukongai, erano stati adottati da Rukia che li aveva presi con sé. Il loro rapporto con la shinigami è indiscutibillmente prezioso, perché arricchisce il personaggio come mai è successo durante il manga ed è davvero un peccato che non vengano mai citati in altri contesti narrativi.

D'altronde, Bleach è migliore di Naruto e One Piece in più di un aspetto, quindi lo scarso rilievo dato ai personaggi filler ha deluso parecchi fan.

