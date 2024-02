Bleach, i 3 personaggi più sottovalutati del manga di Tite Kubo

Anche se la storia di Bleach si concentra principalmente su Ichigo, lo spazio dedicato ad altri personaggi non manca. Infatti, non a caso, sia Rukia che persino Coyote Stark - un Espada - sono protagonisti di due dei flashback più strazianti di Bleach. Quali personaggi, invece, non sono riusciti ad emergere come dovevano nel tempo concesso loro? Attenzione agli spoiler che seguiranno!

Hanataro Yamada

Questo membro della Terza Brigata è stato fondamentale per curare Ichigo dopo ogni scontro, salvandolo in più di un'occasione. Hanataro ha persino protetto Rukia, quando ce n'è stato bisogno. Pur essendo un personaggio di carattere timido e dal design generico, merita sicuramente maggiore attenzione e affetto da parte dei fan.

Yachiru Kusajishi

Questo grazioso luogotenente dell'Undicesima Brigata è un'anomalia di design di Bleach. Infatti, ogni membro di alto rango del Gotei 13 incute timore già al primo sguardo, mentre Yachiru appare come una ragazza allegra e spensierata che adora infastidire Zaraki Kenpachi, il proprio Capitano. La shinigami è protagonista di un paio di momenti davvero toccanti: in uno, abbandona la propria aura sicura e gioviale perché è profondamente preoccupata per Kenpachi, rimasto ferito nello scontro con Ichigo; in un'altra occasione, invece, viene brutalmente sconfitta da uno Sternritter, scatenando l'imbattibile Shikai di Kenpachi in Bleach: Thousand-Year Blood War.

Shukuro Tsukishima

A causa della sua appartenenza all'arco dei Fullbring, tra i più criticati e divisivi di Bleach, Tsukishima è stato davvero poco considerato e quasi completamente dimenticato. Nonostante ciò, resta un antagonista di gran qualità, eccezionalmente forte e inquietante, poiché dotato di un'abilità che gli consente di inserirsi nei ricordi di una persona, sostituendosi a qualcun altro. Nella saga dei Fullbring, riesce a rimpiazzare Ichigo nella memoria di tutti i suoi amici, mettendolo in grave difficoltà. Purtroppo, negli ultimi capitoli/episodi, diventa un nemico secondario rispetto a Ginjo.