Bleach, i 3 sacrifici più importanti del manga

Bleach, si sa, è colmo di scontri dall'inizio alla fine della storia. L'opera di Tite Kubo, per questo motivo, ha frequentemente visto i suoi personaggi sacrificarsi per un bene superiore. Ovviamente, la colpa è dovuta a villain che non meritano alcuna redenzione in Bleach. Ma quale sacrificio ha avuto l'impatto maggiore? Scopriamolo in questa nuova Top 3!

3 - Ichimaru Gin si sacrifica per cercare di fermare Aizen

Durante tutto l'arco narrativo dedicato ad Aizen, Gin sta accanto all'ex-capitano del Gotei 13, supportandolo costantemente, almeno in apparenza. Infatti, appena si apre uno spiraglio nelle difese di Aizen, cerca di ucciderlo per salvare il destino del mondo, ma viene fermato e sconfitto immediatamente. Il suo sacrificio è vano, ma permette a Gin di riscattarsi e salutare la sua amica d'infanzia, Rangiku, prima di soccombere.

2 - La Squadra 0 si fa assorbire da Senjumaru per sconfiggere lo Schutzstaffel

Nella saga di Yhwach, il Re delle Anime viene attaccato e, per difenderlo dall'assalto dello Schutzstaffel, la "Guardia Reale" (o Squadra 0) cede tutti i propri poteri ad uno dei membri, Senjumaru Shutara, per utilizzare un bankai devastante e abbattere i nemici Quincy in uno degli scontri migliori di Bleach: Thousand-Year Blood War.

1 - Jushiro Ukitake si immola per aiutare il Re delle Anime

In attesa della parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War, chiudiamo questa classifica con un evento che, per ora, esiste solo nel manga: la morte di Ukitake. Il capitano della Tredicesima Divisione del Gotei 13 ospitava, nel proprio corpo, la mano destra del Re delle Anime, chiamata Mimihagi. Per rallentare i piani di Yhwach e permettere ad altri alleati di avere il tempo di fermare il temibile nemico, Ukitake dà eroicamente la propria vita per rilasciare l'entità dentro di sé.

