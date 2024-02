Bleach, 3 'What If' che avrebbero stravolto Ichigo e la Soul Society

Bleach è un'opera che ha fatto sognare una generazione con storie avvincenti e personaggi carismatici. Per quanto sia la serie più sottovalutata del trittico, Bleach è un manga che supera One Piece e Naruto in più di un aspetto. La fanbase si è anche divertita a lungo con "What If" intriganti. Vediamo quali sono i migliori, ma occhio agli spoiler!

Il collegamento con Burn The Witch

Grazie all'anime di "Burn The Witch", sappiamo che ogni nazione ha la propria Soul Society. Quella di Bleach è modellata sulla base dell'influenza del Giappone, mentre quella di Burn The Witch è specchio della Gran Bretagna e dell'Europa. In uno scenario ipotetico, sarebbe bello scoprire le differenti Soul Society sparse per il mondo e, magari, vederle interagire tra loro, anche in modo conflittuale, trattandosi comunque di un battle-shonen.

Le conseguenze di un'eventuale vittoria di Aizen

Aizen è il miglior villain di Bleach e uno dei migliori di sempre nei battle-shonen. Ecco perché sarebbe indubbiamente interessante assistere ad un "What If" che vede l'ex Capitano del Gotei 13 uscire vincitore dalla battaglia della "falsa" Karakura Town. Infatti, sarebbe decisamente stimolante vedere Aizen salire fino al Palazzo del Re delle Anime, combattere con la Squadra 0, il cui ruolo è stato nobilitato nel recente Bleach: Thousand-Year Blood War, e affrontare proprio il Re delle Anime in un epico scontro finale.

La coppia Ichigo-Rukia resa canonica

Se Bleach avesse dato una direzione diversa al rapporto tra Ichigo e Rukia, facendoli innamorare, il fandom sarebbe quasi certamente rimasto estasiato. Non a caso, la coppia IchiRuki è una delle più amate e desiderate della community anime e sarebbe stato bello scoprire cosa sarebbe successo se si fosse concretizzata.

E voi, cosa ne pensate? Avreste preferito vedere uno di questi scenari o trovate la storia originale perfetta così com'è? Fatecelo sapere nei commenti!