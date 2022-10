Bleach 368: Ichigo riceve una richiesta d'aiuto nell'episodio 2 della Guerra Millenaria

In attesa di novità sulla trasmissione streaming su Disney+, in Giappone prosegue la messa in onda televisiva di Bleach: La Guerra Millenaria. Scopriamo quel che è accaduto nel corso della puntata 368 della serie anime tratta dallo shonen di Tite Kubo.

In Bleach 367 la Soul Society ha ricevuto una dichiarazione di guerra da parte del Wandenreich. Gli Shinigami vengono informati della morte di Chojiro Sasakibe, il luogotenente della 1° Divisione del Gotei 13, e richiamati per celebrare il suo funerale. Nel mentre, Ichigo viene avvicinato da due vecchie conoscenza.

Piangendo, Nel e Pesche implorano aiuto al Sostituto Shinigami. L'Hueco Mundo è stato invaso e sconfitto da un misterioso nemico. Grazie all'intervento di Kisuke Urahara, Ichigo, Orhime e Sado si affrettano per raggiungere l'Hueco Mundo.

Una volta giunti a destinazione, i protagonisti scoprono che l'esercito del Wandenreich, guidato dallo Sternritter Quilge Opie, ha sottomesso gli Arrancar. Gli ultimi rimasti, tra cui Loly e Menoly, provano a ribellarsi, ma vengono rapidamente abbattuti.

Nonostante la comparsa delle Tres Bestias, Apacci, Mila Rose e Sung-Sun, Quilge dimostra di possedere una forza anomala. Con anche Tia Harribel sconfitta da Ywhach, l'ultima speranza dell'Hueco Mundo risiede in Kurosaki Ichigo. In attesa dell'uscita ufficiale, vi lasciamo alle sigle di Bleach: La Guerra Millenaria.