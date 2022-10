Bleach 369: cosa accadrà nella terza puntata di Thousand-Year Blood War?

Oltre dieci anni d'attesa ci hanno finalmente condotto al debutto di Bleach: Thousand-Year Blood War. Il Sostituto Shinigami è dunque tornato, ma la Soul Society è stata attaccata da un gruppo di soldati misteriosi che hanno portato una dichiarazione di guerra. Come se non bastasse, anche l'Hueco Mundo è in pericolo.

In Bleach 368 Ichigo viene avvicinato da Nel e Pesche, i quali lo informano che l'Hueco Mundo è stato invaso e messo in ginocchio dal Wandenreich. La regina Tia Harribel è stata catturata dai nemici e portata al cospetto di Ywhach e per la dimensione in cui risiedono gli Arrancar e gli Hollow sembra la fine.

Accolta la richiesta di soccorso dei due, Ichigo si è lanciato nell'Hueco Mundo accompagnato da Urahara, Orihime e Sado. Giunto nella dimensione a metà tra il mondo umano e la Soul Society si è imbattuto in Quilge Opie, che da solo ha sconfitto le Tres Bestias.

Nel corso della prossima puntata di Bleach: La Guerra Millenaria, intitolata March of the Star Corss, Ichigo dovrà battersi con Opie. Assisteremo dunque al primo combattimento tra uno Shinigami e un Quincy. L'episodio 369 dell'adattamento di Bleach debutterà il 25 ottobre 2022. Nel mentre, in Italia si attendono ancora novità per la trasmissione in streaming su Disney+.