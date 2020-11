Bleach: 5 eventi che hanno cambiato per sempre Kurosaki Ichigo

Ci sono momenti nella vita di ognuno di noi che ci segnano e modificano radicalmente il nostro essere. Scopriamo i cinque eventi memorabili che hanno segnato maggiormente il protagonista di Bleach, Kurosaki Ichigo.

L'eroico viaggio di Kurosaki Ichigo è stato segnato da alcuni eventi cruciali che hanno dato forma al suo carattere e alla sua personalità. Uno di questi momenti, nonché punto iniziale dell'opera, è stato il passaggio da liceale punk a Soul Reaper armato di spada. Questa trasformazione è stata merito di Rukia Kuchiki, la quale accidentalmente ha donato i suoi poteri da shinigami al ragazzo. Il viaggio di Ichigo, dunque, è frutto di un mero errore.

Altro evento iconico di Bleach è il salvataggio di Rukia. Accusata del grave crimine di aver donato i poteri da shinigami a un semplice umano, Rukia viene condannata a morte dalla Soul Society. Solamente l'intervento di Ichigo ha permesso alla shinigami di non andare incontro al suo triste destino.



Dentro il corpo di Ichigo si nasconde un mostro, la spaventosa reincarnazione dell'Hollow White. Il protagonista di Bleach ha provato a lungo a trattenere questa sadica essenza, ma durante lo scontro con Byakuya Kuchiki il suo Hollow si è manifestato. Addestrato dai guerrieri Visored, Ichigo ha affrontato e sconfitto il suo demone interiore; evento che gli ha permesso di superare tutte le sue future sfide.



Pensando di essere ormai pronto a sconfiggere Sosuke Aizen, Ichigo si è inconsciamente gettato in battaglia contro le 10 Espadas. Ma il ragazzo è stato ben presto surclassato dal capitano traditore e solamente l'entrata in scena di suo padre Isshin Kurosaki lo ha salvato da una terribile fine. Dopo aver sviluppato la forma finale del Gestuga Tensho, Ichigo ha sconfitto Aizen una volta per tutte.

Ultimo evento a segnare la vita di Ichigo è il matrimonio con Orihime. Questo è stato il momento che ha messo fine all'avventura del protagonista, ormai conscio di aver salvato il mondo per sempre.