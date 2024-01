Bleach, 5 filler che non dovrebbero essere assolutamente saltati

L'anime di Bleach è famoso, oltre che per la qualità della colonna sonora e gli epici scontri messi in scena, anche per l'enorme numero di puntate filler che interrompono la narrazione. Nonostante ciò, in attesa della Parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War, vi consigliamo alcuni memorabili episodi non canonici dell'anime!

La vera identità del demone, il segreto rivelato (Episodio 68)

Episodio della saga filler dei "Bount" in cui vengono presentate tre "Anime Artificiali": Ririn, Kurodo e Noba. I sottoposti di Urahara, pur essendo personaggi esclusivi della serie animata, compaiono anche in seguito per aiutare i protagonisti contro gli Arrancar.

Il lamento del Bount! Lo scontro finale (Episodio 108)

Ichigo arriva al combattimento decisivo contro Jin Kariya, il capo dei Bount. Dopo averlo sconfitto, il protagonista si rende conto che Jin si era lasciato battere per porre fine alla sua lunga vita costellata di sofferenze.

Scontro! Il Bankai nero e il Bankai bianco (Episodio 124)

Pur facendo parte di un arco narrativo canonico, questo episodio narra i tormenti interiori e le esitazioni di Ichigo in battaglia. Oltre ad essere rimproverato da Kuchiki Byakuya, il protagonista riceve anche la visita di Kariya, il Bount più forte di tutti, che mette in luce gli errori logici del "Sostituto Shinigami" in combattimento.

La catena del sacrificio... Il passato di Harribel (Episodio 284)

Questa puntata migliora il personaggio di Harribel, un'espada di altissimo livello. I 20 minuti di filler, infatti, approfondiscono il passato di Harribel e i motivi che l'hanno spinta ad unirsi all'esercito di Aizen. Si tratta di un episodio flashback anime original molto gradevole!

Storia oscura! Nasce il peggiore degli Shinigami (Episodio 251)

La saga della "Ribellione delle Zanpakuto", tra quelle non canoniche, è una delle più amate dai fan di Bleach. Ciò è dovuto ai suoi iconici antagonisti: Koga Kuchiki e la sua spada Muramasa. La puntata 251 parla propria della discesa di Koga nell'oscurità, generando uno dei villain più memorabili di Bleach.

Conoscevate questi episodi non canonici di Bleach? Li avevate saltati? Prima di lasciarvi alla sezione commenti, vi ricordiamo che, recentemente, Tite Kubo, l'autore di Bleach, ha svelato un segreto su Ichigo.