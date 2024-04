Bleach, 5 importanti lezioni che Rukia ha trasmesso a Ichigo

Se è vero che Ichigo condivide diverse caratteristiche con i propri nemici in Bleach, molti degli insegnamenti che ha sfruttato durante la serie li ha appresi dall'onnipresente Rukia Kuchiki, un'amica insostituibile che lo ha accompagnato fin dall'inizio della storia. Quali sono le lezioni più importanti trasmesse da Rukia ad Ichigo?

Prima di tutto, Rukia è stata una fonte importante di informazioni per tutto ciò che riguarda gli Hollow, la Soul Society e gli Shinigami con particolare attenzione al ruolo che queste figure ricoprono all'interno dell'equilibrio tra mondo dei vivi e dei morti.

Tra gli esempi più evidenti dei dettagli dati ad Ichigo, c'è la spiegazione sui Menos Grande, una particolare tipologia di Hollow che si divide in tre classi (Gillian, Adjuchas e Vasto Lorde) che avevano i presupposti per diventare Arrancar.

Anche i discorsi sull'esistenza dell'Inferno non sono mai stati trascurati da Rukia e, non a caso, c'è ancora speranza che Bleach continui l'Hell Arc prima o poi.

Rukia è stata poi una fondamentale guida morale per Ichigo al quale ha insegnato che non bisogna dubitare di se stessi neanche nelle difficoltà, perché è nei momenti critici che non dobbiamo perdere di vista chi siamo.

Infine, è da alcune parole e diversi gesti di Rukia che arriva il senso più profondo di tutto Bleach: i veri amici ci aiutano sempre nei momenti più bui e sono disposti a spingersi più lontano di quanto possiamo immaginare per farci star bene.

Avete assorbito gli insegnamenti di Rukia nel corso della vostra crescita? Vi è piaciuto il legame che si è instaurato tra la Shinigami e Ichigo puntata dopo puntata? Fatecelo sapere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!

Su Sand land. Ultimate edition è uno dei più venduti di oggi.