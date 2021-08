Bleach, i 5 migliori filler dell'anime tratto dal manga di Tite Kubo

Spesso gli studi di animazione, quando lavorano ad adattamenti animati di serie longeve, sono costretti a scendere a compromessi per guadagnare tempo e allontanare la trasposizione televisiva dalla controparte cartacea. Titoli come Bleach, ONE PIECE, Naruto e non solo sono stati infatti sommersi da questa tipologia di episodi riempitivi.

Se non sapete cosa vuol dire il termine "filler", si tratta di puntate che nulla hanno a che vedere con la trama originale che vengono realizzate per aumentare il numero di episodi o non avvicinare troppo l'anime al manga. Anche la trasposizione televisiva del manga di Tite Kubo non è stata esente da questo fenomeno e conta in totale oltre 160 episodi filler.

Ciò non vuol dire che tutte queste puntate riempitive siano poco godibili o inutili, infatti alle volte uno studio di animazione ne può approfittare per approfondire qualche punto della storia. Ecco, dunque, quali sono secondo noi i 5 migliori episodi filler di Bleach:

Episodio 266, Ichigo contro Ulqiorra, ripartenza : una puntata che riassume tutti gli eventi che hanno portato all'epico, e forse il migliore, scontro nell'Hueco Mundo tra Ichigo e Ulquiorra;

: una puntata che riassume tutti gli eventi che hanno portato all'epico, e forse il migliore, scontro nell'Hueco Mundo tra Ichigo e Ulquiorra; Episodio 235, Scontro! Hisagi vs. Kazeshini : una puntata interessante all'interno del quale viene approfondito il legame tra Ichigo e il suo Hollow Interiore;

: una puntata interessante all'interno del quale viene approfondito il legame tra Ichigo e il suo Hollow Interiore; Episodio 230, Un nuovo nemico! La materializzazione di una Zanpakutou : l'inizio di un arco narrativo davvero interessante che spulcia le varie abilità delle spade degli shinigami;

: l'inizio di un arco narrativo davvero interessante che spulcia le varie abilità delle spade degli shinigami; Episodio 236, Rilascio! Il nuovo Getsuga Tenshō : un episodio, al pari del precedente, che permette di approfondire ulteriormente le diverse sfuature della Zanpakutou di Ichigo;

: un episodio, al pari del precedente, che permette di approfondire ulteriormente le diverse sfuature della Zanpakutou di Ichigo; Episodio 334, La reiatsu si esaurisce! Ichigo, lo scontro dell'anima con la morte!: una puntata con alti e bassi in grado di tenere incollati gli spettatori al piccolo schermo;

E voi, invece, qual è la vostra puntata filler preferita? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.