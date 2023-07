Bleach: 5 personaggi che potrebbero stravolgere la guerra

Il grande ritorno di Ichigo Kurosaki nell’adattamento animato dell’arco narrativo Bleach: Thousand Year Blood War si è rivelata una delle più grandi sorprese degli ultimi anni, e ora, con la distribuzione della seconda parte la guerra sembra essere entrata nel vivo, con nuove minacce sul campo di battaglia.

Lo stesso Yhwach, creatore dei Quincy e leader del gruppo degli avversari, aveva però individuato cinque personalità in grado di giocare un ruolo più che decisivo durante il conflitto, e porre quindi in difficoltà i Quincy. Definiti come i Poteri Speciali della Guerra, o anche 5 Minacce Speciali, si tratta degli Shinigami in grado di fronteggiare gli Sternritter e persino in grado di superarli attraverso le loro peculiari capacità.

Il primo è, ovviamente, Ichigo Kurosaki, sempre in grado di superare ogni aspettativa, e raggiungere incredibili livelli di potenza, e padroneggiare tecniche complesse in poco tempo. Ichigo è sempre stato caratterizzato da una crescita continua, affiancata dalla capacità di studiare l’avversario, e l’allenamento visto nell’anime lo aiuterà sicuramente nella lotta contro i Quincy.

Troviamo poi il Capitano Kenpachi Zaraki, dal potenziale combattivo ineguagliato, e in possesso di forza, resistenza e abilità con la spada impressionanti, Tutti fattori che lo rendono sicuramente uno degli Shinigami più pericolosi e devastanti, considerando che finora non ha mai mostrato di cosa è realmente capace.

Allontaniamoci dalla forza bruta per valorizzare la conoscenza e la saggezza, portate sul campo da battaglia da Ichibe Hyosube con strategie che potrebbero determinare la sconfitta definitiva di Yhwach e dei suoi sottoposti. Segue l’ex capitano, nonché grande antagonista della serie in passato, Sosuke Aizen, giudicato una minaccia da Yhwach per la sua immensa energia spirituale, o reiatsu, cresciuta ulteriormente dopo la fusione con l’Hogyoku da lui creato.

Infine, l’ultimo Shinigami giudicato estremamente pericoloso da Yhwach è Kisuke Urahara, creatore dell’altro Hogyoku apparso nella serie, soprattutto per la sua imprevedibilità e la sua creatività per affrontare i Quincy. Fateci sapere cosa ne pensate di questi cinque personaggi e come, secondo voi, riusciranno a stravolgere le sorti della guerra nei commenti. Per finire, ecco un artwork di Kubo dedicata a Matsumoto.