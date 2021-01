Bleach: 5 Shinigami sprecati che meritavano più spazio

Il manga di Bleach è stato immensamente lungo, con una durata di oltre 700 capitoli e 74 volumi pubblicati in oltre quindici anni. Con la Planet Manga che ripropone Bleach con un cofanetto speciale in Italia, possiamo ripercorrere la storia per osservare che alcuni personaggi sono stati sfruttati molto poco rispetto alle loro potenzialità.

Quali sono i cinque shinigami sprecati da Tite Kubo durante Bleach e che avrebbero invece meritato più spazio e approfondimenti? Andando a pescare tra tutte le gerarchie delle divisioni, inevitabilmente l'attenzione ricade sugli ufficiali di rango più elevato. Uno su tutti è Tetsuzaemon Iba, braccio destro di Sajin Komamura e luogotenente della settima divisione. Pur essendo un membro di spicco della Soul Society, diventando anche capitano della divisione alla fine della serie, il personaggio sarà utilizzato pochissimo e non verrà rivelato neanche il suo Bankai.

Passiamo poi dai luogotenenti ai capitani veri e propri con ben quattro personaggi. La prima è Unohana Retsu, prima Kenpachi e che perirà nello scontro con Zaraki. Di lei si sa praticamente pochissimo e appare in poche scene degne di nota. Anche Jushiro Ukitake, capitano della tredicesima divisione, è più una figura di contorno che si rivela utile alla fine ma senza mettere mai in risalto le sue doti di shinigami.

Gli ultimi due posti di questo elenco vengono invece riservati a Shunsui Kyoraku e Shinji Hirako. Il primo è il nuovo comandante dopo la dipartita di Yamamoto, e pur entrando in battaglia ben due volte si ha sempre l'impressione di aver visto pochissimo delle sue capacità, probabilmente anche a causa del suo fare pigro e lassista. Per Hisagi invece c'è stato parecchio risalto durante la saga dei Vizard e durante la fase di invasione della falsa Karakura, eppure nella seconda parte del manga scompare completamente lasciando anche il dubbio sul suo Bankai, rivelato soltanto con le light novel.

Secondo voi quali sono gli shinigami meno sfruttati? Magari qualcuno di loro sarà approfondito nell'anime della Guerra Millenaria di Bleach.