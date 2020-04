Bleach: i 7 momenti più attesi nell'anime sulla Guerra Millenaria

Il ritorno di Bleach era nell'aria già da un po', ma la trasmissione streaming di Shueisha ha finalmente confermato l'arrivo dell'anime sulla Guerra Millenaria. Questa fase, vista solo nel manga, ha la durata di circa venti volumi (dal tankobon 55 al 74, conclusivo della serie) e mette in scena nuovi nemici e poteri tutti da scoprire.

Bleach dovrà fare attenzione a non commettere gli errori fatti in passato, preparando una delle saghe più importanti dell'opera. Ma quali sono i momenti da attendere negli episodi che arriveranno nel 2021? Attenzione spoiler su diversi eventi del manga a partire dal prossimo paragrafo.

Il primo è sicuramente l'arrivo di Ichigo Kurosaki nella Soul Society, subito dopo lo scontro con Quilge Opie nell'Hueco Mundo. Qui, su richiesta di Byakuya Kuchiki, andrà a salvare il mondo degli spiriti da Ywhach.

La seconda scena è lo scontro tra il comandante Yamamoto e Yhwach, con annesso bankai del vecchio del Gotei 13. Se già nel manga le scene riguardanti la Zanka no Tachi sono state suggestive, l'anime di Bleach potrà dare ancora più splendore a questa battaglia fondamentale per il futuro degli Shinigami.

Si passa poi a uno scontro tra capitani: il duello tra Unohana Retsu e Kenpachi Zaraki. Per raggiungere il pieno della sua forza, Zaraki deve strappare il titolo dalle mani di Unohana, la precedente Kenpachi, e la lunga battaglia si terrà in una stanza scura e isolata dove i due devono combattere fino alla morte.

La Guerra Millenaria presenterà anche la mamma di Ichigo ma stavolta in una veste nuova: non più come genitore ma come quincy, facendoci scoprire le vere origini del protagonista di Bleach. Tramite un flashback, viene narrato l'incontro tra Masaki e Isshin.

Una delle scene più attese di Bleach è poi la trasformazione finale di Ichigo. Il personaggio ha racchiuso dentro di sé prima i poteri degli shinigami, poi quello degli hollow e poi quello dei quincy, scoprendo man mano le proprie origini e ottenendo quindi una versione finalmente stabile e definitiva dei suoi poteri.

C'è poi lo scontro finale, quello che vede Ichigo scontrarsi nuovamente con Yhwach che nell'anime potrebbe ricevere un miglioramento e ampliamento netto rispetto a quanto visto nel manga. Infine la settima e ultima scena è quella del finale, quando con Death and Strawberry scopriremo cosa ne è stato di Ichigo e compagnia.