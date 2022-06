Bleach: Abarai Renji al femminile in questo cosplay ottimo di Tara

La passione del pubblico per certi anime e manga va molto oltre il tempo. Un esempio può essere fatto per Bleach, il manga più famoso di Tite Kubo e che ha senza dubbio fatto parte di un'epoca d'oro per il fumetto nipponico, contribuendo a farlo sbarcare in tutto il mondo. La storia infatti si è conclusa nel 2016, parecchi anni fa.

Eppure la nuova serie di Bleach con la Guerra Millenaria, ultima e unica parte che non fu adattata dal primo anime che si concluse nel 2012, ha attirato un sacco di persone. Adesso il mondo attende con ansia il ritorno dei protagonisti, alle prese con l'ultima sfida. Non si sa ancora molto sul loro ritorno, con alcune voci che parlano di Disney+, il servizio streaming appartenente alla casa di Topolino.

Inevitabilmente tra coloro che torneranno a combattere per salvare la Soul Society dai nuovi nemici c'è Abarai Renji, il vice capitano che ha affrontato Ichigo in passato e che poi è diventato un suo alleato, mostrando di avere doti fuori dal comune e soprattutto un Bankai, un potere abbastanza forte da poterlo portare al grado di capitano del Gotei 13. La cosplayer Tara ha pensato di creare un cosplay di Abarai Renji al femminile con Zabimaru sfoderata, in risultato ottimo che potete osservare in basso.