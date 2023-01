Bleach: Nel adulta in questo cosplay ma a tema Natale, ecco l'arrancar in rosso

Gli arrancar sono stati per diverso tempo i nemici dei protagonisti di Bleach, la lunghissima saga ideata e realizzata da Tite Kubo per Weekly Shonen Jump. Il mangaka ha trasformato gli hollow, i nemici iniziali, rendendoli ancora più forti in occasione del tradimento di Aizen, che si è così ritrovato un grande esercito a disposizione.

Quasi tutti sono principalmente cattivi, con desideri di dominio e conquista sugli altri. C'è però chi si differenzia, dato che si tratta comunque di creature senzienti che hanno propri sentimenti e obiettivi. Durante la saga degli arrancar di Bleach si fa la conoscenza di tutti questi nemici, in particolare dei potenti Espada, i dieci arrancar più forti. Prima dell'arrivo dei protagonisti nell'Hueco Mundo, la conformazione del gruppo era un po' diversa, dato che era incluso un personaggio inizialmente impensabile.

Quando è arrivato nello Hueco Mundo, Ichigo si è trovato in compagnia della piccola Nel, una arrancar molto giovane e tenera che ha cercato di aiutarlo insieme ai suoi amici. In realtà, questa bambina hollow non era altro che la ex quinta espada, spodestata da un complotto guidato da Nnoitra. E infatti, quando è stato il momento giusto, Nel è tornata a essere Nelliel Tu Odelschwanck, una delle arrancar più forti, tornando a essere adulta e con poteri tutt'altro che da sottovalutare.

Ora questo cosplay di Nelliel Tu Odelschwanck è sicuramente particolare, dato che mostra il personaggio in un modo che non si è visto in Bleach. Questa Nel vestita per Natale però fa la sua figura. Rimane la maschera da hollow sulla testa e tutti i tratti principali del viso tra capelli e segni, ma il vestito cambia diventando il classico abito rosso di Natale. Vi piace o preferite una classica Nel adulta in battaglia?