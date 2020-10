Bleach: Aizen conquista il trono in un'epica figure da 130 euro

Il celebre franchise di Bleach è finalmente tornato a riprendersi le luci della ribalta dopo tanti anni di assenza dal palcoscenico mondiale. Tite Kubo sta preparando a dovere e con attenzione il ritorno della serie sul piccolo schermo, senza dimenticarsi di rafforzare insieme a Shueisha la campagna promozionale per il sequel dell'anime.

Il ritorno dell'anime di Bleach avrà un ruolo estremamente difficoltoso, quello di rivitalizzare un titolo che ha avuto modo di far discutere a causa della gestione narrativa dell'ultima saga. Il sensei ha infatti tempo per sistemare e aggiungere tutte quelle questioni rimaste in sospeso, nonché di migliorare la storia soprattutto nell'ultima parte dell'opera.

Ad ogni modo, il franchise sta attualmente affrontando l'inizio di una campagna promozionale che ci accompagnerà presumibilmente fino al 2021, data entro il quale sembra essere previsto il debutto del sequel di Bleach. Recentemente, infatti, Blackwing Studio ha voluto omaggiare l'opera di Tite Kubo attraverso un modellino in scala dedicato a uno dei personaggi più appezzati del manga, Aizen. Il villain è ritratto seduto in trono con aria spavalda e potete ammirarlo in calce alla notizia. La statuetta, dalle dimensioni di 45 x 55 x 53 (in cm), è già disponibile al preordine alla modica cifra di circa 131 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.