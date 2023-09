Bleach: quanto sono alti i personaggi del manga? Ecco le misure ufficiali dei protagonisti

Altezza mezza bellezza, si dice. Anche in Giappone vige questo detto, dato che in tanti manga viene spesso tenuta in considerazione l'altezza di un ragazzo, per motivi romantici. Quindi il dato in questione non è proprio trascurabile e infatti molti autori inseriscono questi dati nei vari databook, e lo stesso vale per Bleach.

Tite Kubo, nel corso della sua narrazione, ha inserito tanti dettagli per i suoi personaggi, talvolta pubblicandoli nei vari databook e non solo. E tra i dati, ci sono anche le altezze dei suoi protagonisti. Ecco le altezze dei personaggi principali di Bleach, come rivelato dal manga, dall'anime e dai databook ufficiali della serie.

Si parte con Ichigo Kurosaki alto 174 centimetri per la maggior parte del manga, mentre nel finale, ormai da adulto, raggiunge i 181 centimetri, rendendolo il più alto dei protagonisti dei big three;

Inoue Orihime si ferma invece a 157 centimetri, mentre non si conosce l'altezza nel finale;

Rukia Kuchiki è ancora più bassa con i suoi 144 centimetri d'altezza;

Uryu Ishida è alto 171 centimetri, per poi raggiungere i 177 centimetri nel finale;

Sado Yasutora detto Chad è già alto dall'inizio con ben 197 centimetri, rimanendo così fino alla fine;

Il padre di Ichigo, Isshin, è alto 186 centimetri;

Yuzu e Karin, le due sorelline del protagonista di Bleach, sono alte 137 e 136 centimetri rispettivamente.

Le altezze dei protagonisti quindi oscillano molto, ma in generale c'è una distribuzione abbastanza variegata. Vi immaginavate questi dati per i personaggi di Bleach?