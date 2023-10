Bleach: quanto sono alti i quincy? Le misure dei nuovi nemici della serie

Il mondo spirituale di Bleach si è allargato a dismisura nel corso del tempo, anche se tante informazioni erano già state lanciate da Tite Kubo nella primissima fase del suo manga. Hollow, shinigami, quincy e l'inferno erano già elementi presenti nella storia, che poi sono stati sviluppati ulteriormente dopo, con le varie saghe.

Con l'anime, sono diventati fondamentali i quincy, una potente razza di spiriti umani nel mondo di Bleach. Questi individui possiedono un'abilità unica di manipolazione del reishi, che consiste nell'assorbire energia spirituale dalla loro ambiente circostante e utilizzarla come arma, portando però all'eliminazione degli hollow piuttosto che alla purificazione degli spiriti, e per questo sono diventati nemici degli shinigami nel corso del tempo. Ora però sono tornati a piena forza in Bleach: Thousand Year Blood War.

Ecco le altezze degli Sternritters, il gruppo di quincy più forti capitanati da Yhwach, partendo proprio da lui, il capo supremo e futuro dittatore del regno spirituale di Bleach.

Yhwach è alto esattamente 2 metri ;

; Il suo braccio destro, Jugram Haschwalth, è alto 189 centimetri;

Bambietta Basterbine è alta 156 centimetri;

Il grosso Mask de Masculine è alto quanto Yhwach, ben 2 metri;

L'inquietante Äs Nödt è alto 179 centimetri;

C'è poi l'altezza di Uryu Ishida, protagonista storico di Bleach, anch'egli Sternritter con la sua lettera A. Il ragazzo è inizialmente alto 171 centimetri, per poi crescere fino ai 177 centimetri finali;

Pernida Parnkgjas nella sua forma incappucciata è alto 150 centimetri;

Stessa altezza di Gremmy Thoumeaux, lo Sternritter con la sua versione umana è alto 150 centimetri;

NaNaNa Najahkoop è alto ben 192 centimetri;

Gerard Valkyrie invece svetta su tutti con la sua stazza, ben 222 centimetri;

Il primo Sternritter affrontato da Ichigo è Quilge Opie con i suoi 178 centimetri ;

; Statura simile quella di Bazz-B con 179 centimetri;

Askin Nakk Le Vaar è un quincy che si fa sentire molto, non solo come forza, ma anche con l'altezza di 187 centimetri;

