Bleach: quanto sono alti gli shinigami della Soul Society? Le info su capitani e vice

I dati che gli autori rivelano sui propri personaggi sono tanti. Ciò su cui si concentrano di più gli appassionati, specie durante il corso dell'opera, sono le tecniche e abilità speciali, la storia e quant'altro possa aiutare a dedurre il percorso futuro di un determinato personaggio. Anche con Bleach c'è stata questa intenzione.

Ci sono anche altri dati che però vengono rivelati senza troppi problemi, come i segni zodiacali e le date di nascita, o dati fisici come il peso e l'altezza. E ci concentriamo proprio su quest'ultima focalizzandoci sul fisico di alcuni degli shinigami più famosi di Bleach, con alcuni capitani e vice capitani che hanno detto la loro più volte durante l'opera in qualità di nemici - prima - e alleati - poi - di Ichigo Kurosaki.

Ecco quanto sono alti alcuni dei più famosi shinigami di Bleach.

Byakuya Kuchiki è alto 180 centimetri;

Renji Abarai è alto 188 centimetri;

Zaraki Kenpachi è alto 202 centimetri ed è il secondo più alto di tutti;

Al contrario, Toshiro Hitsugaya è alto solo 133 centimetri;

Isane Kotetsu è alta 187 centimetri;

Unohana Retsu è alta 159 centimetri;

Sajin Komamura è il più alto degli shinigami con i suoi 288 centimetri;

Rangiku Matsumoto è alta 172 centimetri;

Sosuke Aizen è alto 186 centimetri;

Il comandante Shigekuni Genryusai Yamamoto è alto 168 centimetri;

Vi aspettavate queste altezze? Alcune di queste sono davvero imprevedibili, altre invece hanno sempre fatto parte del personaggio, come nei casi di Hitsugaya, Zaraki e Komamura. Questi ovviamente si riferiscono al gruppo di capitani che è stato spesso al centro della saga di Bleach, anche se c'era un tempo un Gotei 13 originale, mentre alla fine del manga ce n'è uno completamente rinnovato.

