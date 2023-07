Bleach: l'amicizia tra umani e Shinigami sarà centrale per il futuro della Soul Society

Bleach: Thousand Year Blood War porterà l’adattamento animato dell’opera di Tite Kubo verso la conclusione, ma in uno degli ultimi episodi pubblicati, uno Shinigami estremamente rilevante nella gerarchia della Soul Society sembra aver compreso la rilevanza dei rapporti tra umani e dei della morte.

Con l’avanzare della storia Bleach ha fatto avvicinare due mondi molto separati: da una parte gli esseri umani di Karakura Town e dall’altra gli Shinigami. Sebbene queste due realtà fossero ben distinte, Ichigo Kurosaki e Rukia Kuchiki hanno dimostrato che l’amicizia tra umani e divinità della morte è possibile, e finalmente anche il capitano Shunsui Kyoraku sembra averlo capito.

A differenza del suo predecessore Yamamoto, il nuovo Comandante Generale ha infatti dimostrato interesse nei confronti degli umani, prendendosi anche del tempo per conoscere tre amici di Ichigo. Nel bel mezzo del conflitto con i Quincy Kyoraku ha gettato le basi per la costruzione di solidi rapporti tra il mondo degli Shinigami e quello umano. Consapevole del supporto di cui ha bisogno Ichigo, il comandante dona ai tre amici del protagonista dei soul ticket, per raggiungere la Soul Society ed essere trattati come ospiti.

Un gesto importante, che segna un distacco netto col passato e con la poca considerazione che la maggior parte degli Shinigami ha nei confronti degli umani. Un’anticipazione che si è concretizzata in parte nel capitolo one-shot pubblicato per i 20 anni della serie, in cui gli dei della morte nutrono interesse nei confronti della cultura popolare umana, prendendo addirittura spunto dalla loro tecnologia per i loro Soul Pager. E voi cosa ne pensate di questa iniziativa da parte di Kyoraku? Fatecelo sapere nei commenti.

In conclusione, vi consigliamo di non saltare i titoli di coda di Bleach: Thousand Year Blood War, e vi lasciamo alle immagini in anteprima dell’episodio 2x16.