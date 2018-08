Bleach: ammiriamo gli sketch inediti che verranno inclusi nel nuovo artbook commemorativo

Poiché si avvicina sempre più il quindicesimo anniversario di Bleach, è stata recentemente annunciata la pubblicazione di un nuovo artbook, Bleach JET, che a quanto pare raccoglierà più di 700 artwork e persino qualche sketch inedito, realizzato appositamente per l'occasione dallo stimato sensei Tite Kubo.

A tal proposito, di recente i fan hanno potuto dare una sbirciatina al contenuto del suddetto artwork, il quale dedicherà molte pagine alle meravigliose (e avvenenti) fanciulle create da Kubo. In calce all’articolo trovate infatti due bozzetti preparatori che ci mostrano rispettivamente le più importanti ragazze del fumetto e le Strenritter introdotte nell’ultimo arco narrativo di Bleach.



Immortalate nel primo sketch, le femme fatale del gruppo noto come Strenritter sembrerebbero intente a visionare un film e a trascorrere del tempo lontano dai campi di battaglia in cui le abbiamo viste sguazzare per tutto l’arco narrativo della cosiddetta “Guerra dei Mille Anni”.



Il secondo sketch, invece, ci mostra Orihime, Rukia, Matsumoto, Yoruichi, Riruka e le sorelline di Ichigo durante una stupenda giornata in spiaggia. Ciascuna di esse è rigorosamente equipaggiata con una pistola ad acqua, implicando che le fanciulle si siano prese una meritata pausa dai problemi che affliggono il mondo di Bleach.

Considerando che entrambi i bozzetti preparatori vantano già uno spaventoso livello di dettaglio, non riusciamo nemmeno a immaginare il livello qualitativo che raggiungeranno le versioni definitive delle due illustrazioni visionabili di seguito. Voi cosa ne pensate? Acquistereste il nuovo artbook, qualora la casa editrice Planet Manga (Panini Comics) decisesse di commercializzarlo anche nel nostro paese?