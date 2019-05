Bleach, ammiriamo alcuni personaggi dell'opera in dei bellissimi e realistici disegni

L'abbiamo detto ormai molte volte, ma i fan di Bleach sono duri a dimenticare la celebre opera di Tite Kubo. Non per nulla, tutti i canali colleganti alla community del titolo sono ancora floridi di appassionati, che non nascondo il proprio amore per le vicende degli Shinigami tramite stupende e meravigliose illustrazioni.

Non soltanto Masashi Kudo, dunque, è un fervido sostenitore delle avventure di Ichigo Kurosaki, un ragazzo divenuto Shinigami per caso a seguito di uno sfortunato incidente grazie al quale ha conosciuto Rukia. Eppure, non è poca l'attenzione degli appassionati all'omonimo franchise di Bleach, caratterizzato da una moltitudine di creatività di un fandom mai avido del progetto. Renderà sicuramente felice Kubo sensei sapere che dietro di lui una folla più che grande sta ancora aspettando che ritorni a scrivere e disegnare manga.

Nonostante le voci che vedono un ritorno di un importante mangaka a ottobre su Weekly Shonen Jump continuino ad aumentare senza sosta, è ancora assente la firma del nome dell'autore che rientrerà nella squadra. Le speranze non sono poche, e non ci stupiremmo se Tite Kubo tornasse dopo una pausa di ormai diversi anni. In ogni caso, l'ultimo omaggio dedicato a Bleach è firmato Sintorisky, che con una maestranza incredibile ha rappresentato la sua interpretazione ideale e realistica di Orihime, GrimmJow e Ulquiorra, di cui quest'ultimo è uno dei nemici dalla caratterizzazione più potente tra gli antagonisti shonen, protagonista di uno degli scontri più splendidi dell'intero franchise, ancora gioiello luccicante di tutto il genere.

L'immagine, che potete ammirare in calce all'articolo, è pura epicità, un bellissimo disegno che fa volare a 300km/h la fantasia, lasciandoci senza parole per la resa visiva e l'utilizzo dei colori. Un totale contrappasso rispetto all'inquietante illustrazione di Kurotsuchi da parte di un altro fan, che vi invitiamo caldamente a recuperare. E voi, cosa ne pensate dello straordinario disegno realistico di Sintorisky?