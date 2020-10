Bleach: analizziamo Ulquiorra e il suo scontro con Ichigo

Nella saga degli Arrancar del manga Bleach il protagonista, Ichigo Kurosaki, assalta il palazzo di Las Noches nel tentativo di salvare Orihime Inoue. Dopo aver affrontato diversi nemici si trova faccia a faccia con Ulquiorra dando inizio ad un indimenticabile duello. ma chi è l'avversario dello shinigami e come riesce a tenergli testa?

Qualunque fan del manga di Tite Kubo si ricorderà dell'epico scontro che vede coinvolti il protagonista della serie e l'Espada numero quattro, recentemente è perfino stata prodotta una statuetta a rappresentare l'incredibile battaglia mostrata in Bleach. A renderlo stupefacente è probabilmente stata anche l'attesa generata dall'incontro dei due potenti avversari fin dall'inizio della saga.

Ulquiorra Schiffer appare per la prima volta in compagnia di un altro Arrancar di nome Yammy col compito, affidato loro da Aizen Sosuke, di rapire Orihime. A differenza degli avversari che Ichigo dovrà affrontare da qui in poi, Ulquiorra è un Hollow dal carattere freddo, apparentemente privo di ambizioni e nichilista, dichiarando da sé di non avere un cuore. Questa personalità sarà in netto contrasto con quella della ragazza che tiene prigioniera, la quale ripone nel proprio cuore ed in quello dei suoi amici tutte le proprie speranze ed il proprio coraggio. L'Espada pur rifiutando questi ideali ne rimane affascinato iniziando a chiedersi se il cuore sia solo un organo tangibile e cosa dia veramente forza alla ragazza.

Durante il fatidico duello Ichigo nella sua forma Vasto Lorde aveva ormai preso il sopravvento perfino sulla Segunda Etapa dell'Arrancar colpendolo con un potentissimo Cero ma, nonostante il devastante attacco, Ulquiorra sopravvive riuscendo a dissolvere la nuova forma raggiunta dallo shinigami. Dopo un breve dialogo col protagonista, però, si sgretolerà privo di forze. Cosa ha permesso al nemico di resistere all'attacco del ragazzo?

Certamente le potenti capacita rigenerative dell'Hollow hanno influito negli ultimi attimi della battaglia, ma un'altra ipotesi è che a tenerlo in vita alla fine dello scontro sia stata la sua volontà di conoscere è capire il significato di "cuore", dissolvendosi nell'istante in cui riesce finalmente a comprenderlo.

Cosa ne pensate di Ulquiorra e di questo indimenticabile scontro? Nel caso voleste saperne di più sui personaggi di quest'opera vi lascio questo approfondimento del personaggio Uryu Ishida di Bleach.