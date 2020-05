Bleach: come si disegna Rukia? Ce lo svela Masashi Kudo

L'ex animatore di Bleach allo Studio Pierrot, Masashi Kudo, si diverte spesso a condividere le sue illustrazioni sull'opera di Tite Kubo con i propri follower, e questa volta ha realizzato un breve tutorial per realizzare correttamente uno sketch di Rukia Kuchiki.

Il filmato, che potete visionare in calce all'articolo, è in lingua giapponese, tuttavia se si presta la massima attenzione alle movenze dell'artista è comunque possibile capirne il processo creativo. Si inizia col disegnare un profilo approssimativo del personaggio, per poi tracciare delle linee più decise che ne definiscono la forma.

Il taglio laterale dell'illustrazione rappresenta un punto di partenza non eccessivamente ostico per i novizi, i quali - nel caso rimanessero soddisfatti del risultato finale - hanno la possibilità di condividerlo con lo stesso Masashi Kudo.

Proprio l'artista, allo scopo di mettere a proprio agio i suoi seguaci e di invitarli a fare lo stesso, ha mostrato a tutti la versione definitiva della sua rappresentazione. E' inutile dire che anche in quest'occasione l'artista ha fatto sfoggio di tutto il suo estro, dimostrando ancora una volta di non aver perso lo smalto quando si tratta di illustrare i personaggi di Bleach.

