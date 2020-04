Bleach: l'animatore Masashi Kudo stupisce con un disegno di Renji Abarai

Essendo parecchio longevo, il manga di Bleach, scritto e disegnato da Tite Kubo, ha presentato una pletora di personaggi diversi. Alcuni hanno fatto parecchio colpo tra i fan e si sono rivelati importanti ai fini della storia, altri sono rimasti personaggi di contorno. Nella prima categoria c'è sicuramente il rosso shinigami Abarai Renji.

In attesa della Guerra Millenaria e del ritorno di Abarai Renji in versione anime, il noto animatore Masashi Kudo che in passato ha lavorato sull'anime di Bleach è tornato a presentare su Twitter i propri disegni basati sui personaggi della serie. Uno dei più recenti è basato proprio su Abarai Renji che, come potete vedere in calce, si mostra a colori in una versione selvaggia.

I capelli solitamente portati legati sono qui sciolti e nascondono parte del volto dello shinigami. La sua zanpakuto, Zabimaru, è poggiata sulla spalla destra ed è nello stato di shikai mentre il vestito è strappato e sgualcito in più punti. L'abito sbrindellato accentua quindi il corpo di Renji, colmo di vistose cicatrici, e rende l'aspetto del ragazzo ancora più selvaggio. Cosa ne pensate di questa fan art di Bleach preparata da Masashi Kudo?

Ci saranno tante nuove scene nell'anime di Bleach in arrivo nel 2021, ma i fan non si sono scordati di quelle passate dato che secondo loro una delle scene di Aizen è da ricordare.