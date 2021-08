Bleach: il nuovo anime adatterà anche la saga dell'Inferno?

L'inferno di Bleach è sempre stato un luogo sconosciuto, poco dettagliato e raccontato da Tite Kubo. Conosciamo le porte, abbiamo visto parte dei suoi scenari grazie al film non canonico Bleach: HellVerse, quarto lungometraggio della saga, ma poi nient'altro. Con il capitolo speciale di Bleach però si sono aperte le porte su un'altra saga.

Il cliffhanger del recente oneshot di Bleach infatti lascia spazio a pochi dubbi, c'è un inferno ad attendere Ichigo Kurosaki e compagni, coinvolti in un piano maligno di chissà quale entità superiore. L'equilibrio che si è rotto con la saga della Guerra Millenaria di Bleach potrebbe quindi aver fatto mutare qualcosa. E a proposito della guerra con i quincy, non dimentichiamo che è in produzione un anime sull'ultima saga del manga principale.

Considerata la nuova produzione del fumetto di Tite Kubo, è lecito chiedersi se anche la saga dell'inferno di Bleach diventerà un anime dopo la fine della saga della Guerra Millenaria. Considerato che l'anime sarà lungo quantomeno un anno, visto l'ammontare di volumi da trasporre, ci potrebbe essere infatti abbastanza tempo per consentire al mangaka di produrre dei capitoli e completare questo ciclo. Ovviamente Kubo e Weekly Shonen Jump in questo caso sarebbero costretti a lavorare molto velocemente, magari producendo 3 o 4 volumi entro la fine del 2022.

Pensate che ci possa essere spazio per un anime sul sequel di Bleach?