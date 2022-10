Bleach: l'anime arriverà in simulcast anche in Europa? I rumors fanno ben sperare

La nuova stagione di Bleach è l'anime più atteso della stagione autunnale, un vero e proprio ritorno dopo tanti anni lontano dal palcoscenico globale. I nuovi episodi, che adatteranno l'inedita saga della Guerra Millenaria sul piccolo schermo, sono infatti previsti al debutto settimanalmente a partire da ottobre.

Quello che sarà però il destino della distribuzione dell'anime è ancora incerto visto che il coinvolgimento di Disney+ sembrava aver innescato la possibilità di una trasmissione in latecast, ovvero con l'uscita degli episodi un po' come ha fatto Netflix con Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean. Ad ogni modo, stando a nuove informazioni circolanti in rete nelle scorse ore, la distribuzione delle prossime puntate in Europa potrebbero seguire la trasmissione in simulcast in Giappone.

Jaymes Hanson, uno degli insider più rinomati e affidabili del mondo di Bleach, avrebbe sentito da una fonte vicina alla produzione che l'anime sarà distribuito in Europa con un nuovo episodio ogni settimana, senza dunque quella formula latecast che tanto aveva spaventato la community. Ovviamente queste sono e restano voci di corridoio, che potrebbero avere persino un valore differente in Italia, vi suggeriamo dunque di prendere queste indiscrezioni con le opportune precauzioni.

E voi, invece, siete convinti che la saga della Guerra Millenaria arriverà in Italia in simulcast? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.