Bleach: l'anime avrà delle sorprese, parteciperà anche Tite Kubo

Continua ad andare avanti la trasmissione di Bleach su Amazon Prime Video. Il vecchio anime che ha segnato una generazione sta finalmente arrivando doppiato in italiano e legalmente in questi mesi. Il mondo però attende con ansia la prossima serie, l'anime di Bleach: The Thousand Year Blood War, che adatterà il finale del manga.

Un finale che ha avuto molti alti e bassi e che ha sollevato non poche critiche tra il pubblico, quindi in tantissimi vorrebbero vedere una riscrittura parziale di questa fase o comunque un suo miglioramento con espansioni e approfondimenti. L'anime di Bleach è in produzione da gennaio secondo alcuni rumor e, secondo un nuovo leak, anche Tite Kubo sta partecipando alla stesura della sceneggiatura. Il mangaka non è lì solo per supervisionare ma per ampliare gli eventi di Bleach e preparare quindi degli extra per la fase finale della storia.

Gli approfondimenti quindi ci saranno nell'ultimo anime di Bleach, proprio come in molti richiedevano. Ovviamente bisognerà attendere che arrivi l'anime in TV e sui vari servizi streaming per rendersi conto della natura di questi extra, che potrebbero essere fondamentali quanto superflui. Cosa c'è da aspettarsi dall'anime di Bleach sulla Guerra dei Mille Anni?